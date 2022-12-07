Сгорел один из лучших российских ресторанов

МЧС Приморья: во Владивостоке сгорел один из топ-25 лучших ресторанов России Zuma

Во Владивостоке произошел пожар в популярном ресторане Zuma, здание полностью выгорело, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Приморскому краю.

Пожар начался около часа ночи в среду (20.00 вторника по Москве). В 05.34 (22.34 по Москве) ликвидировано открытое горение площадью 500 квадратных метров. В настоящее время проводится разборка и проливка места пожара. По данным местной прокуратуры, пожар начался на кухне заведения, люди покинули помещение ресторана самостоятельно. Ведомство взяло под контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.

Ресторан паназиатской кухни был одним из самых популярных заведений Владивостока. Он занимает занимает 25-е место в топе лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

Ранее крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Погибли восемь человек.