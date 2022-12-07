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15:12, 7 декабря 2022Мир

Россия и Иран подпишут договор о сотрудничестве

Посол Ирана в Москве заявил, что Москва и Тегеран скоро подпишут договор о сотрудничестве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Москва и Тегеран скоро подпишут договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

«Мы не в столь отдаленном времени подпишем долгосрочный всеобъемлющий договор об отношениях», — рассказал дипломат. При этом он не назвал точную дату и место подписания указанного документа.

На данный момент между Россией и Ираном действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был подписан в 2001 году на десять лет с автоматическим продлением.

Ранее власти Израиля обеспокоились растущим сотрудничеством России и Ирана в ядерной сфере. Израильскую сторону пугает, что сближение стран развязало руки Тегерану в его попытках создать ядерное оружие.

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Виктория Кондратьева
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