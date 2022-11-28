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11:18, 28 ноября 2022Мир

В Израиле испугались ядерного сотрудничества России и Ирана

Haaretz: в Израиле обеспокоены растущим сотрудничеством России и Ирана в ядерной сфере

Фото: Getty Images

Первые лица Израиля обеспокоены растущим сотрудничеством России и Ирана в ядерной сфере. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Издание напомнило, что глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива 21 ноября допустил возможность возобновления Ираном программы обогащения урана до 90 процентов для создания ядерного оружия. Уже на следующий день стало известно о возобновлении Тегераном программы по обогащению урана до 60 процентов на ядерном объекте в Фардо.

Как отмечает газета, Израиль пугает то, что сближение между Ираном и Россией развязало руки Тегерану в его попытках создать ядерное оружие, о чем и свидетельствуют новости об обогащении урана. Автор материала подчеркнул, что данные обстоятельства делают «почти нулевой» возможность подписания с Европой и США нового соглашения по ядерной программе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он указал, что Россия изначально обязалась контролировать процесс обогащения урана Ираном, что сейчас фактически не соблюдается.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил об увеличении количества атомных центрифуг вдвое на иранских объектах в Фардо и Натанзе. По его словам, это позволит стране продолжить обогащение урана до оружейного уровня. Военный также призвал МАГАТЭ изучить следы урана, обнаруженные на иранских объектах, где официально не проводятся ядерные исследования. На брифинге Совета Безопасности ООН в сентябре он призвал страны-участницы совета предотвратить рост военного потенциала Ирана и подчеркнул, что «время действовать сейчас».

Автор добавил, что другим фактором усиления Ирана является обмен военными технологиями с Россией на фоне обострения конфликта на Украине. «Боевые действия на Украине с использованием хорошо известных Ирану технологий позволяют ему получать знания о более эффективном применении своих беспилотников и баллистических ракет», — цитирует Haaretz источник из правительства Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).

Ряд западных СМИ утверждают, что сейчас Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва это отрицает. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что поставки были, но за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.

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Глеб Бажуткин
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