Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 7 декабря 2022Россия

Двое оставшихся без присмотра детей погибли при пожаре в российском селе

В Забайкальском крае двое малолетних детей остались без присмотра и погибли в пожаре

В Забайкальском крае при пожаре в частном жилом доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает региональное МЧС на своем сайте.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в селе Митрофаново Шилкинского района поступило днем 7 декабря. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление. Соседи рассказали им, что внутри находились дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

Как сообщает МЧС, огонь распространился на площади 15 квадратных метров и повредил домашние вещи. В ходе пролива здания водой пожарные обнаружили тела двух маленьких детей в возрасте одного и четырех лет.

При этом, по данным Telegram-канала Babr Mash, во время пожара в доме находилась 17-летняя россиянка, страдающая олигофренией, которая также является матерью погибшей годовалой девочки и сестрой четырехлетнего мальчика. Как пишут авторы поста, в силу своего заболевания она не смогла объяснить, что произошло. Также стало известно, что мать девушки в момент пожара находилась в перинатальном центре, готовясь к рождению третьего ребенка, а отец — на работе.

Ранее в Саратове при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели 29-летняя мать и двое детей четырех и шести лет. Предварительно, к возгоранию привела непотушенная сигарета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Заочно арестован за растрату бывший сотрудник института госслужбы РАНХиГС
Звезда «Дома-2» погасила ипотеку
В Кремле заявили о готовности содействовать встрече Алиева и Пашиняна
В российские учебники истории включат подвиги героев СВО
Кремль заявил о направленности военного бюджета США на дестабилизацию в Европе
Лавров описал гендерно-нейтральные туалеты фразой «не по-людски»
Кремль прокомментировал ситуацию с подготовкой госпереворота в Германии
Российский сапер рассказал о сложностях работы в зоне СВО
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с судьями Конституционного суда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.