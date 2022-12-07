Имена «смотрящих» российского региона назвали в суде по делу ОПГ Пичугина

В Коми прокурор во время суда назвал имена «смотрящих» по делу ОПГ Пичугина

В Верховном суде Коми во время судебного заседания по делу криминальной группировки Юрия Пичугина прокурор Владимир Трофимов выступил с обвинительной речью, в которой назвал имена уголовных авторитетов республики. Об этом сообщает издание БНК.

По версии следствия, ОПГ Юрия Пичугина действовало с начала 90-х годов. Пичугин тогда был единственным в республике вором в законе, получив этот статус в Москве. Группировка занималась вымогательством денег у коммерсантов. Запасы пополнялись также и от авторитетов в колониях. Возможностью распоряжаться финансами была только у лидера ОПГ.

Он же со временем стал придавать своим приближенным из группировки равный себе статус. «Положенцами» — «смотрящими» самого высокого ранга — вскоре стали Сергей Новиков, Александр Хлынов, Константин Минин, Василий Салисов. Они были распределены в Сыктывкаре, Ухте, Эжве, Усинке, Усть-Вымском районе.

Ранее сообщалось, что «смотрящий» за Тюменью Патрушонок и его подельник предстанут перед судом присяжных.