В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты

В мессенджере Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты

В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment, сообщается на сайте мессенджера.

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна», — рассказали в компании.

Приобрести случайные анонимные номера можно на платформе Fragment. Уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON — около тысячи рублей.

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров рассказал о новой функции месседжера, с помощью которой пользователи смогут покупать логины на платформе Fragment. «Это только начало, но важная веха — власть начала переходить в руки пользователей», — отметил Дуров.