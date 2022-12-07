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00:30, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты

В мессенджере Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Telegram появилась возможность зарегистрироваться без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment, сообщается на сайте мессенджера.

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна», — рассказали в компании.

Приобрести случайные анонимные номера можно на платформе Fragment. Уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON — около тысячи рублей.

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров рассказал о новой функции месседжера, с помощью которой пользователи смогут покупать логины на платформе Fragment. «Это только начало, но важная веха — власть начала переходить в руки пользователей», — отметил Дуров.

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Юлия Мискевич
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