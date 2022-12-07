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16:23, 7 декабря 2022Силовые структуры

Арестованный по делу о взятках глава Союза десантников Урала уехал на СВО

Глава Союза десантников Урала Тетерин, арестованный по делу о взятках, отправился на СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Свердловской области перенес на 29 декабря слушания по уголовному делу председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве во взятках. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания отложены в связи с отъездом подсудимого в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. На суде была оглашена справка уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, из которой следует, что Тетерин отправился в Луганск для налаживания деятельности аппарата омбудсмена по решению вопросов, возникающих у военнослужащих в зоне действия СВО. Дата возвращения Тетерина неизвестна. Его адвокат пояснил, что главу Союза десантников следователь отпустил под подписку о невыезде.

Тетерин был арестован 18 ноября 2021 года. По версии следствия, директор компании «Уралщебень», чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, а тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю прокуратуры.

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Любовь Ширижик
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