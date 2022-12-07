Блогер Дмитрий Пучков заявил, что русские созданы для крупномасштабных свершений

Популярный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, назвал важную особенность русских. В эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU он выразил уверенность в том, что соотечественники по своей природе нуждаются в стремлении к глобальным целям.

Говоря о том, что характерно для русских, блогер заявил, что этот народ создан для крупномасштабных свершений, которые осуществляются коллективно. Пучков отметил, что правительство Советского Союза хорошо понимало эту особенность. «Здесь стройки коммунизма, тут полеты в космос, победа в войне. Должна быть какая-то сверхзадача, к которой российский народ, и не только российский, стремится. Ну, в рамках Советского Союза», — рассудил он.

После распада СССР же, по словам Гоблина, «все задачи исчезли». «Я считаю, что это на психологическом состоянии народа отражается не очень хорошо. Нам нужны мегазадачи, которые мы решаем сообща. Надо что-то придумывать, к чему-то стремиться», — отметил блогер. Он подчеркнул, что деньги и потребление не являются целями и не приведут соотечественников ни к чему.

Ранее Пучков сравнил жизнь в России и на Западе. Опираясь на свой опыт пребывания за границей, блогер заявил, что в США и в Европе люди «живут сильно скромнее местами, чем мы».