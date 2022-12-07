Выигравшая в лотерею девушка узнала неприятную правду о партнере и друзьях

7 News: девушка выиграла в лотерею и отказалась спонсировать бойфренда

26-летняя девушка выиграла в лотерею и узнала неприятную правду о бойфренде и друзьях, которые захотели потратить часть ее выигрыша. Об этом сообщает 7 News.

Победительница собиралась материально помочь своей семье, но ее 30-летний партнер Энди захотел долю выигрыша. «Он составил список вещей, которые ему нужны, и настаивает, чтобы я купила их до того, как поговорю с финансовыми консультантами», — написала она на форуме. Энди потребовал себе автомобиль Tesla, а также заявил о желании съехаться и купить на выигранные деньги дом с бассейном.

Девушка отказалась спонсировать фантазии бойфренда, решив грамотно распорядиться полученной суммой. Энди разозлился и назвал ее скрягой, а также обвинил в том, что она больше его не любит. Помимо этого, мужчина рассказал о выигрыше всем друзьям, которые вскоре начали выпрашивать деньги у победительницы. Отказав им, девушка также столкнулась с осуждением.

Победительница обратилась к пользователям интернета и рассказала о поведении близких людей. «Я планирую использовать небольшие суммы денег для развлечений, часть денег использовать для улучшения жизни моей семьи, например, купить квартиры, а большую часть вложить в различные проекты», — говорит она.

Многие пользователи обвинили Энди в меркантильности. «Будь очень осторожна. Тебе не следовало рассказывать ему о выигрыше. Теперь, когда ты увидела его реакцию, бросай его и отдались, насколько возможно. Заблокируй его везде», — гласит один из комментариев. Пользователи также посоветовали девушке не вестись на манипуляции друзей и партнера и прислушаться к советам финансового консультанта.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста по имени Ниша сбежала со свадьбы, забрав с собой подаренные родственниками деньги и ювелирные украшения. Когда жених попросил развода, девушка потребовала крупную сумму в качестве компенсации.