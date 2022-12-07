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02:53, 7 декабря 2022Мир

Европу предупредили о последствиях необдуманной поддержки Украины

Премьер Венгрии Орбан: ЕС окажется в долговой яме из-за необдуманной поддержки Украины
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) может оказаться в долговой яме из-за необдуманной поддержки Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик также опроверг информацию о наложении вето на транш Украине в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта. «Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — отметил он.

Орбан также раскритиковал идею решения этой проблемы за счет увеличения долга. Он считает, что сильное будущее для Европы должно строиться на сильных странах ЕС, а не на «огромных кучах долга».

В середине ноября венгерский премьер заявил, что Будапешт в рамках такого соглашения готов каждый год выделять Украине 60-70 миллиардов форинтов (152-178 миллионов долларов). Такие траты, по словам Орбана, не нанесут национальным интересам Венгрии принципиального ущерба.

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Марина Совина
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