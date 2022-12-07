В России увеличили выпуск алкоголя

Росалкогольрегулирование сообщило о росте производства алкоголя на 10,8 процента

Производство алкоголя в России, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, по итогам первых 11 месяцев года выросло на 10,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Росалькогольрегулирования сообщает РИА Новости.

В общей сложности выпущено 179,675 миллиона декалитров. При этом производство крепкого спиртного (крепостью выше 9 процентов) увеличилось на 9,7 процента, до 103,5 миллиона декалитров, в том числе водки — на 5,3 процента, до 75,48 миллиона.

Коньячные предприятия выпустили восемь миллионов декалитров (плюс 13,4 процента), а производство винодельческой продукции в январе-октябре выросло на 8,4 процента, до 59 миллиона декалитров. Сильный рост показали игристые вина — плюс 25,4 процента (14,13 миллиона декалитров), а лучше всего ситуация сложилась у ликерных вин — плюс 447,6 процента, 949,4 тысячи декалитров. Производство слабоалкогольной продукции увеличилось на 28,6 процента, до 17 миллионов декалитров.

Ранее сообщалось, что за первые десять месяцев года розничные продажи слабоалкогольных напитков увеличились более чем в полтора раза (плюс 57 процентов), до 12,2 миллиона декалитров. При этом в октябре продано было на 9,4 процента больше, чем в сентябре.