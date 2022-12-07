В России призвали расширить действие маткапитала

RT: Волынец призвала расширить действие маткапитала на санаторно-курортное лечение семьи

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала расширить действие маткапитала и разрешить использование его средств на санаторно-курортное лечение семьи. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение в Минздрав и Минтруд.

По словам Волынец, путевки в санаторий предоставляются россиянам, имеющим право на получение социальной помощи, в порядке очереди. Однако количество поданных гражданами заявок превышает количество выделяемых путевок за счет субсидий из бюджета на лечение.

«Прошу Вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи», — говорится в тексте обращения детского омбудсмена.

Ранее Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. В него войдут настольные и компьютерные игры, а также игрушки, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности.