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06:48, 7 декабря 2022Россия

В России призвали расширить действие маткапитала

RT: Волынец призвала расширить действие маткапитала на санаторно-курортное лечение семьи
Ирина Волынец

Ирина Волынец. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала расширить действие маткапитала и разрешить использование его средств на санаторно-курортное лечение семьи. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение в Минздрав и Минтруд.

По словам Волынец, путевки в санаторий предоставляются россиянам, имеющим право на получение социальной помощи, в порядке очереди. Однако количество поданных гражданами заявок превышает количество выделяемых путевок за счет субсидий из бюджета на лечение.

«Прошу Вас поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного капитала) на санаторно-курортное лечение семьи», — говорится в тексте обращения детского омбудсмена.

Ранее Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. В него войдут настольные и компьютерные игры, а также игрушки, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности.

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Юлия Мискевич
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