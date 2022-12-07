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19:37, 7 декабря 2022Россия

Два человека погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели двух мирных жителей из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло два человека. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Приходько.

«Калининский район Горловки, улица Аэрофлота, 10. В результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибло двое мирных горловчан: мужчина и женщина», — написал мэр.

6 декабря стало известно, что химический завод «Стирол» в Горловке был поврежден в результате обстрела со стороны украинской армии. Всего было зафиксировано попадание четырех снарядов по территории предприятия.

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Алевтина Запольская
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