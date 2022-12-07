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16:42, 7 декабря 2022Из жизни

Мужчина рискнул жизнью ради спасения попавшей в беду овцы

Мужчина бросился в воду ради спасения овцы неподалеку от национального парка в Йоркшире

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Неподалеку от английского национального парка Йоркшир-Дейлз храбрый мужчина рискнул жизнью ради спасения попавшей в беду овцы и бросился в холодную воду бурлящей реки Уорф. О его самоотверженном поступке пишет Metro.

Мужчина, чье имя не сообщается, приехал в живописную местность, чтобы отдохнуть. Он прогуливался по окрестностям и заметил сбежавшую от хозяина собаку, которая с громким лаем гналась за овцой вдоль берега реки. В какой-то момент пес настиг овцу и несколько раз укусил ее. Испугавшись, та бросилась в воду.

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В итоге оба животных оказались в реке, и их подхватило сильное течение. Собака смогла быстро выбраться на сушу, а вот овце этого сделать не удавалось. Намокшая шерсть отяжелела, из-за чего она перевернулось на спину. Овца с трудом держалась на плаву, а ее голова то и дело оказывалась под водой.

Мужчина решил перейти мелкую реку вброд и выловить попавшее в беду животное. На полпути он споткнулся и упал, но смог подняться и добраться до овцы. Он схватил ее, перевернул и дотащил до берега, где ей сразу стало легче.

За происходящим наблюдала женщина по имени Лесли Флауэр, которой удалось запечатлеть происходящее на камеру. Флауэр с восхищением рассказывала об увиденном и восторгалась поступком отважного мужчины.

Ранее сообщалось, что ради спасения собаки своей дочери житель Канады подрался с пумой и сумел ее победить. «Пума смотрела на меня, но не нападала. Тогда я схватил с земли палку, начал трясти ею и бить по земле, чтобы казаться как можно крупнее», — рассказал канадец.

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Евгения Черкасова
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