Байден забыл причину визита на предприятие в Аризоне

Президент США Байден забыл, зачем приехал на открытие завода микросхем TSMC в Аризоне

Президент США Джо Байден забыл причину, по которой нанес визит на предприятие в штате Аризона. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Мы построим вторую лабораторию здесь, в Финиксе, чтобы производить чипы, три наночипа... Нано, ноно — я не знаю», — сказал он. Уточняется, что политик не смог вспомнить, зачем приехал на открытие завода по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ранее американский лидер перепутал географические наименования. В частности, он сказал об уходе российских войск из иракского города Эль-Фаллуджа, подразумевая Херсон.