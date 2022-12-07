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18:47, 7 декабря 2022Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России

ФСБ задержала в аэропорту Москвы россиянина при попытке уехать воевать против России

Кадр: IvanovoNews

В московском аэропорту сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Ивановской области, который пытался уехать из страны и воевать против России. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает издание IvanovoNews.

Силовики остановили мужчину в тот момент, когда тот уже прошел пограничный пункт пропуска. В отношении него возбудили дело об участии в незаконном вооруженном формировании.

Россиянина поместили в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 20 лет колонии. По предварительным данным, он хотел стать наемником и сражаться против Вооруженных сил России на Украине.

18 ноября сообщалось, что жительницу Бийска заподозрили в привлечении людей в украинское нацформирование.

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Елизавета Новикова
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