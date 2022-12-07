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19:16, 7 декабря 2022Силовые структуры

Фигурантов дела экс-полпреда главы Чечни на Украине осудили за похищение

В Москве фигуранты дела экс-полпреда главы Чечни на Украине получили сроки за похищение

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Никулинский суд Москвы вынес приговор восьми фигурантам уголовного дела о похищении человека, по которому объявлен в розыск бывший полномочный представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые получили сроки от одного года и двух месяцев до восьми лет лишения свободы.

Цицулаев был объявлен в розыск 17 октября после того, как не явился в суд на процесс. В этой связи суд заочно изменил экс-полпреду меру пресечения с подписки о невыезде на заочный арест.

По версии следствия, два подполковника полиции Алексей Андреев и Виктор Ольшанский, а также майор полиции Павел Селезнев из Главного управления уголовного розыска МВД России в 2014 году по указанию Цицулаева похитили азербайджанского бизнесмена Али Закриева и вымогали у него 100 миллионов рублей.

Помимо вымогательства и похищения человека, им вменялось незаконное хранение оружия, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.

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Любовь Ширижик
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