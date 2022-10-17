Суд заочно арестовал и объявил в розыск экс-полпреда главы Чечни на Украине

В Москве суд заочно арестовал и объявил в розыск экс-полпреда главы Чечни на Украине

Никулинский суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева после его неявки на процесс по уголовному делу о похищении человека. Об этом сообщает ТАСС.

Цицулаев находился под подпиской о невыезде, но не пришел на очередное заседание суда, когда должны были начаться прения сторон. В этой связи суд заочно изменил ему меру пресечения и поручил правоохранителям начать его розыск. Рассмотрение дела о похищении человека, в котором обвиняется экс-чиновник, приостановлено.

На Цицулаева дал показания Джамбулат Мадаев, который сообщил правоохранителям о полученном указании устранить азербайджанского бизнесмена Али Закриева. С ним у чеченца произошел конфликт. Однако позже Цицулаев передумал и потребовал от Мадаева вернуть аванс в 100 тысяч долларов.

По версии следствия, бизнесмена похитили в 2014 году и вымогали у него 100 миллионов рублей. По делу проходят два подполковника полиции Алексей Андреев и Виктор Ольшанский, а также майор полиции Павел Селезнев из Главного управления уголовного розыска МВД России. Они находятся в СИЗО. Всего на скамье подсудимых находятся девять человек. Помимо вымогательства и похищения человека, им вменяется незаконное хранение оружия, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.