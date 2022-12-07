В Китае предрекли Европе расплату за введенный потолок цен на нефть из России

Аналитик Цуй Хэн: Европе придется заплатить за санкции против России

Запад расплатится за введение потолка цен за российскую нефть, так как придется искать новых поставщиков углеводородов, заявил аналитик Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Цуй Хэн. Его цитирует китайская газета Global Times.

По его словам, новый ценовой порог запустил механизмы роста цен на нефть. Он отметил, что Евросоюз при этом будет вынужден искать новых поставщиков энергоресуросов, так как Россия и вовсе пригрозила отказать в топливе странам, поддержавшим ценовой потолок. Цуй Хэн добавил, что в этих условиях США, Норвегия и Великобритания могут поднять цены на нефть.

«У России есть такие покупатели как Китай и Индия, чтобы заполнить пробел, или Москва может нивелировать последствия, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а затем — в Европу», — подчеркнул он. Как отметил аналитик, Запад не берет во внимание политическую самостоятельность развивающихся стран, вроде Индии, и их растущие потребности в энергоносителях.

5 декабря вступил в силу один из предшествующих пакетов санкций, предполагающий запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.