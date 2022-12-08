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15:24, 8 декабря 2022Россия

Путин оценил работу авиации в ходе СВО

Путин заявил, что авиация в ходе СВО вносит существенный вклад в действия войск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Авиация в ходе специальной военной операции (СВО) вносит существенный вклад в эффективность действий войск. Об этом в ходе общения с награжденными Героями России заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Авиация работает очень хорошо и на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно», — сказал президент.

Путин уточнил, что хорошо показывают себя штурмовики и «сушки».

Ранее глава государства обратился к находящимся на передовой военнослужащим. Он назвал их героями и подчеркнул, что такое отношение к находящимся в зоне СВО бойцам разделяют все россияне. Путин поблагодарил военных за службу Отечеству и за верность идеалам.

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Анастасия Шейкина
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