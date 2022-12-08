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19:31, 8 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о заинтересованности в сотрудничестве со Швейцарией без угроз

Президент Белоруссии заявил о заинтересованности в сотрудничестве со Швейцарией без угроз
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в сотрудничестве со Швейцарией без угроз и ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Беларусь неизменно заинтересована в развитии двусторонних отношений и прагматичного сотрудничества с нейтральной Швейцарией на принципах взаимного уважения, без искусственных ограничений и угроз», — сказано в поздравлении Лукашенко с повторным избранием на должность федерального президента Швейцарской Конфедерации Алена Берсе.

Белорусский лидер отметил, что в настоящее время большинство европейских политиков, «ведомых лживыми образами врагов на Востоке», «не имеют мужества» принимать решения и нести за них ответственность. По его словам, элиты Запада утратили связь с действительностью, долго защищая идеи либерализма. Лукашенко подчеркнул, что в мире все больше убеждаются в необходимости конструктивного диалога, а не конфронтации.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко обвинил Запад в попытке «навязать хаос» стране. Как он утверждает, западная сторона создала предпосылки для, возможно, крупнейшего экономического кризиса в истории со времен Второй мировой войны.

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Кристина Есикова
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