Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:35, 8 декабря 2022Экономика

Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть

Глава американской Chevron Вирт усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт усомнился в эффективности потолка цен, установленного западными странами на российскую нефть. Об этом пишет Financial Times.

Он указал, что введенный лишь несколькими государствами административный механизм вряд ли сможет повлиять на сложно устроенный глобальный рынок. Кроме того, Вирт отметил, что до сих пор не было разъяснений, как будет контролироваться соблюдение введенных правил, поскольку «режимы санкций исторически создают возможности получить огромную выгоду для тех, кто обходит систему».

5 декабря ЕС запретил импорт российской нефти по морю и ввел потолок цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Российская сторона уже предупредила, что собирается предпринять ответные меры. В частности, по словам вице-премьера Александра Новака, рассматривается введение механизмов, которые бы запретили применение лимита цен.

Как изменится Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали причастную к атакам на российские аэродромы корпорацию из США
Глава Chevron усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть
Новая «прическа» Сергея Жукова развеселила россиян
Российский видеоблогер оценил Емельяненко перед совместным боем
В МВД прокомментировали идею оснащения машин алкозамками
Стало известно о взрывах в Харькове и Кривом Роге
Пресс-секретарь Байдена прервала брифинг после спора с журналистом
Александр Емельяненко рассказал об отношении к поражениям
В Литве сочли ненормальным желание школьников изучать русский язык
Суд продлил арест Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.