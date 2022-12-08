Россиянин представлялся сотрудником пресс-службы ФСБ и развозил мефедрон

В Екатеринбурге поймали наркокурьера с поддельными документами сотрудника пресс-службы ФСБ

В Екатеринбурге полицейские нашли в машине мужчины, представившегося сотрудником пресс-службы ФСБ, наркотические средства в особо крупном размере. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

6 декабря патрульные решили проверить припаркованную машину со спящим водителем внутри. Однако мужчина, в надежде избежать досмотра, представился корреспондентом информационного агентства «Главные события» спецслужбы и даже показал свое удостоверение. Оно оказалось поддельным.

В салоне автомобиля правоохранители обнаружили спортивную сумку, а в ней — электронные весы, машинку для вакуумной упаковки, а также завернутые в изоленту свертки и пакеты. Экспертиза установила, что их содержимым оказался мефедрон. Его у лже-сотрудника ФСБ оказалось почти полтора килограмма.

Ранее сообщалось, что на Кубани 28-летний полицейский продал почти два килограмма марихуаны за миллион рублей.