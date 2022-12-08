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12:09, 8 декабря 2022Россия

Российский сотрудник ФСБ погиб в ходе СВО

Глава Забайкалья Осипов вручил орден Мужества матери погибшего в СВО сержанта Насанова

Фото: РИА Новости

Сержант Жаргал Насанов из Забайкальского края погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Осипов, сообщается на официальном портале края. Порталу CHITA.RU подтвердили, что россиянин служил в пограничном управлении ФСБ.

Он также вручил орден Мужества матери погибшего бойца Риме Насановой. «Думаю, что каждая мать чувствует неразрывную связь независимо от того, где во вселенной находится душа ее родного сына. Уверен, что он сейчас видит нас, он вместе с нами. Вы вырастили настоящего человека, настоящего героя», — отметил Осипов.

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Сведений о биографии сержанта в пресс-службе правительства Забайкалья предоставить не смогли.

Ранее в Санкт-Петербурге простились с погибшим на Украине генералом Владимиром Фроловым. По словам губернатора города Александра Беглова, Фролов пожертвовал своей жизнью, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб.

До этого губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что во время СВО погиб 32-летний майор Сергей Кашанский.

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Анна Щербакова
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