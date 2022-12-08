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10:59, 8 декабря 2022Россия

Стало известно о смерти пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

В больнице скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ярославле скончался мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Ранее Минздрав сообщал, что россиянин поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СК, он умер в среду, 7 декабря.

О взрыве бытового газа в доме на улице Кузнецова в Ярославле стало известно 5 декабря. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 19 человек. После происшествия в больницу также попала 90-летняя пенсионерка, которая почувствовала себя плохо. СК возбудил по факту взрыва уголовное дело.

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С начала декабря в России произошла серия взрывов газа в помещениях. 4 декабря взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Нижневартовске. В результате погибли девять человек, еще трое остаются на лечении в больницах региона. 5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области, 7 декабря — в Ростовской области.

8 декабря стало известно, что в России станет обязательной проверка газового оборудования в квартирах. Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект до конца 2022-го или в начале 2023 года.

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Константин Лысяков
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