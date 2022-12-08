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14:33, 8 декабря 2022Среда обитания

Звезда «Дома-2» показала кухню после ремонта

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко показала кухню после ремонта

Кадр: @kolisnichenko_life

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко продемонстрировала, как выглядит ее кухня после ремонта в квартире в Санкт-Петербурге. Результатом работы она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На видеозаписи, опубликованной Колисниченко, можно увидеть, что интерьер помещения выполнен в бело-серых тонах. Стены и пол в кухне звезды реалити-шоу отделаны плиткой под мрамор. Хозяйка уже установила в ней все необходимые бытовые приборы.

«Моя прекрасная кухня! Цоколь еще установили — там были с ним небольшие проблемы», — рассказала Колисниченко. Звезда «Дома-2» также показала подписчикам встроенный холодильник и золотые смесители.

О приобретении Колисниченко квартиры стало известно в феврале. Телезвезда купила «двушку» площадью 60 квадратных метров в Петербурге в ипотеку за 12,2 миллиона рублей с первоначальным взносом 4 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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