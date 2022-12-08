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13:01, 8 декабря 2022Силовые структуры

В МВД рассказали о хищении 34 миллионов рублей бухгалтером российского детдома

МВД: в Красноярске со счетов частного детского дома главбух похитила 34 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярске главный бухгалтер похитила 34 миллиона рублей со счетов частного детского дома для детей-сирот имени Хазрета Совмена. Об этом сообщил глава управления МВД России по региону Александр Речицкий, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, преступление совершено бухгалтером с использованием служебного положения; она перевела средства на свой личный счет. Полиция проводит доследственную проверку. Бухгалтер детдома оформила явку с повинной.

Детский дом имени Хазрета Совмена в июне 2003 года открыл одноименный благотворительный фонд. В нем проживают 70-80 воспитанников. В детдоме есть бассейн, компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы, кинозал, танцевальная и вокальная студии, а также дендрарий и фруктовый сад.

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Любовь Ширижик
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