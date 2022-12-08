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14:13, 8 декабря 2022Бывший СССР

Латвия отказалась пускать нескольких украинцев на свою территорию

Латвийские спецслужбы не пустили в страну украинцев, подозреваемых в поддержке России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии не пустила на территорию страны нескольких украинцев, которых подозревают в поддержке России, передает прибалтийское издание Delfi.

Как сообщается, СГБ получает актуальные сведения о ходе спецоперации на Украине и исходя из них не пускает на территорию Латвии сторонников России. Таким образом с 24 февраля 2022 года в страну не пустили 148 иностранцев, из которых 91 были российские граждане.

7 декабря стало известно, что Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции решила обязать работающих в стране украинцев учить латышский язык.

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Василий Мека
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