Заявление Украины о приостановке мобилизации объяснили

Политолог Перенджиев: слова Киева о приостановке мобилизации — часть информационной войны

Заявление Министерства обороны Украины о приостановке мобилизации на территории страны являются частью информационной войны так же, как слова об истощении вооружений и о физической невозможности наносить ракетные удары по территории России, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«В последнее время очень часто мы слышим какие-то расслабляющие и приятные для России новости. То, якобы, на Украине наблюдается истощение вооружений, но ВСУ как стреляли, так и стреляют. То говорят, что появились HIMARS новой модели, которые не могут стрелять по территории нашей страны. Слова об остановке мобилизации из той же серии», — уверен Перенджиев.

Военный политолог уверен, что речь идет об информационной войне, задача которой ввести заблуждение как самих россиян, так и власти страны, поскольку в противном случае подобные заявления не были бы сделаны публично.

«Они хотят, чтобы мы думали, будто у них истощаются ресурсы и они готовы пойти на переговоры. На самом деле, ни на какие переговоры они не пойдут и продолжат набирать людей», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что на данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в Вооруженных силах страны (ВСУ) достаточно людей.

