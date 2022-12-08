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12:45, 8 декабря 2022Россия

Песков напомнил о главных целях спецоперации на Украине

Песков заявил, что демилитаризация и денацификация остаются одними из главных целей СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Демилитаризация и денацификация остаются одними из главным целей специальной военной операции (СВО) на Украине. О них напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на этот вопрос.

Ранее Песков заявил, что Россия обязательно достигнет поставленных целей специальной военной операции на Украине (СВО). «Россия должна [достичь] и достигнет поставленных целей», — уточнил представитель Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Сергей Истомин
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