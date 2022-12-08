В Одессе сообщили о взрывах в городе, воздушная тревога еще не объявлена

Местные жители сообщили о взрывах в Одессе, воздушная тревога еще не объявлена. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о взрывах в Одессе», — говорится в посте. Также отмечается, что в городе снова наблюдаются экстренные отключения электроэнергии, а графики аварийных отключений более не действительны.

Ранее воздушная тревога была объявлена в восточных областях Украины. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики, тревога снова была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.