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20:17, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Одессе сообщили о взрывах

В Одессе сообщили о взрывах в городе, воздушная тревога еще не объявлена
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Местные жители сообщили о взрывах в Одессе, воздушная тревога еще не объявлена. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Сообщают о взрывах в Одессе», — говорится в посте. Также отмечается, что в городе снова наблюдаются экстренные отключения электроэнергии, а графики аварийных отключений более не действительны.

Ранее воздушная тревога была объявлена в восточных областях Украины. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики, тревога снова была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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Алевтина Запольская
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