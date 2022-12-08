Российского пенсионера осудили на шесть лет за убийство сына-наркомана топором

Под Новосибирском пенсионер зарубил сына топором, обмотал его тело скотчем и кинул в овраг

В Новосибирской области 69-летнего местного жителя приговорили к шести годам колонии строгого режима за убийство 42-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

По данным следствия, преступление было совершено в конце декабря прошлого года в Кольцове. Устав от противоправного и аморального поведения сына, пенсионер вошел в комнату, где спал потерпевший, и зарубил его топором, нанеся не менее 22 ударов по голове и шее.

Как уточняет издание vn.ru, после убийства отец замотал тело скотчем и полиэтиленовыми пакетами и вывез на автомобиле в ближайший лог. Весной, когда снег в овраге растаял, страшную находку обнаружили дети. По сведениям источника РИА Новости, погибший был наркоманом и часто вступал в конфликты с отцом.