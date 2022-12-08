Названа причина пробки из судов у берегов Турции

В Турции заявили, что пробка из судов с нефтью у Босфора образовалась из-за страховщиков

Пробка из судов с нефтью образовалась у входа в пролив Босфор из-за отказа страховых компаний из Евросоюза предоставить письмо о страховке для прохода танкеров через территориальные воды Турции. Такую причину заторов назвало Генеральное управление мореходства страны, информацию приводит РИА Новости.

Ведомство отметило, что ему непонятны причины отказа страховщиков в выдаче писем, а также заявило о давлении на Турцию.

Управление при этом подчеркнуло, что продолжит требовать документ для прохода через пролив.

С 5 декабря в территориальных водах Турции образовался затор из танкеров после введения рядом стран потолка цен на российскую нефть. Указывалось, что пробка связана с тем, что Анкара требует дополнительные подтверждения страховки судов.