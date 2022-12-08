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17:05, 8 декабря 2022Культура

Раскрыт предполагаемый актерский состав продолжения сериала «Папины дочки»

Mash: актрисы, сыгравшие в «Папиных дочках» Пуговку и Женю, не появятся в продолжении шоу

Кадр: Сериал «Папины дочки»

Раскрыт предполагаемый актерский состав продолжения сериала «Папины дочки». Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В новом шоу снимутся Андрей Леонов, известный по роли отца пятерых детей Сергея Васнецова, актрисы Анастасия Сиваева, исполнившая роль дочери Даши, Мирослава Карпович, сыгравшая в проекте еще одну дочь Машу, и Елизавета Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. В продолжении «Папиных дочек» также снимутся Ольга Волкова, Нина Персиянинова и другие.

Также сообщается, что в сериале не будет участвовать российская актриса Екатерина Старшова, известная по роли младшей дочери в семье Васнецовых Пуговки. По словам ее матери, артистка находится за границей и не собирается возвращаться в Россию.

В продолжении ситкома также не появится Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени Васнецовой. По информации издания, актриса не получила предложения о съемке из-за высказываний по поводу специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно о съемках продолжения сериала спустя девять лет после закрытия проекта. Режиссером нового проекта стал Александр Жигалкин, ранее работавший над «Папиными дочками». Съемками серий займется онлайн-кинотеатр Start.

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Анастасия Астахова
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