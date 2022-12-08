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13:09, 8 декабря 2022Россия

В Кремле объяснили слова Путина о получении новых территорий в ходе СВО

Песков объяснил слова Путина о получении новых территорий в ходе спецоперации

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Появление в составе России новых территорий, о котором говорил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ 7 декабря, произошло в результате референдумов и стало итогом работы Москвы по защите людей, проживающих в этих регионах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории», — объяснил пресс-секретарь президента.

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Варвара Родикова
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