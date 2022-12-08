Раскрыты траты Британии на восполнение арсенала после помощи Украине

Times: Times: Британия потратит 229 миллионов на покупку ПТРК после помощи Украине

Британия потратит почти 230 миллионов фунтов для закупки тысячи противотанковых комплексов NLAW взамен переданных Украине в врамках военной помощи. Такое траты раскрыло издание Times.

«Правительство объявило о заключении сделки с ВПК Saab в размере 229 миллионов фунтов стерлингов для закупки противотанковых комплексов NLAW шведского производства», — отмечает газета.

Также указывается, что к 2024 годуновая партия NLAW поступит на вооружение британцев. При этом полностью оснащение по этой закупке завершится в 2026-м.

В конце ноября Министерство обороны Великобритании подтвердило отправку Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 переданы украинским вооруженным силам в рамках британского пакета помощи.