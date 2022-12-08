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12:54, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Кремле высказались о праздновании столетия образования СССР

Песков заявил, что в Кремле не будут праздновать столетие образования СССР

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Кремль не будет праздновать столетие образования СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Как сказал Песков, советский период — это важная и «неотъемлемая часть российской истории», однако от торжественных мероприятий в Кремле воздержатся.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, «что только человек, у которого нет сердца, не может сожалеть о распаде Советского Союза». Хотеть же восстановления СССР может только тот, у кого «нет мозгов».

Также пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что речи о присоединении новых территорий в рамках спецоперации на Украине не идет. Он отметил, что одними из главных целей СВО остаются демилитаризация и денацификация.

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