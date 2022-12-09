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14:41, 9 декабря 2022Ценности

Популярный бренд решил торговать сумками в виде ведер за 115 тысяч рублей

Французский бренд Maison Margiela представил сумку в виде ведра за 115 тысяч рублей

Изображение: Maison Margiela

Французский бренд Maison Margiela решил торговать сумками в виде ведер за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар представлен к покупке на сайте компании.

В ассортименте популярного ретейлера появилась кожаная сумка, выполненная в форме цилиндра, в четырех цветах: черном, бежевом, зеленом и розовом. На размещенных маркой кадрах видно, что в комплекте к изделию идут длинный ремень и ручка, имитирующая дужку ведра. Стоимость товара составляет 1750 евро (115 тысяч рублей).

В ноябре Maison Margiela совместно со спортивной маркой Reebok представил покупателям поношенные кроссовки за десятки тысяч рублей. Речь идет о кедах TZ Pump Deadstock, которые впервые поступили в продажу в 1990-х годах и стали популярны у покупателей благодаря знаменитому баскетболисту Доминику Уилкинсу. Цена упомянутых кроссовок составляет 1150 долларов (71,8 тысячи рублей).

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Майя Пономаренко
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