Бренд представил поношенные кроссовки за 69 тысяч рублей

Бренд Maison Margiela представил поношенные кроссовки TZ Pump Deadstock за 69 тысяч рублей

Французский бренд Maison Margiela совместно со спортивной маркой Reebok представил поношенные кроссовки за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hypebae.

Речь идет о кедах TZ Pump Deadstock, которые впервые поступили в продажу в 1990-х годах и стали популярны у покупателей благодаря знаменитому баскетболисту Доминику Уилкинсу. Современной модели придали состаренный вид, создав имитацию грязи и потертостей на союзке и других частях обуви.

Известно, что указанные кроссовки станут доступны в магазинах и на сайте Maison Margiela 18 ноября. Отмечается, что стоимость товара составит 1150 долларов (69,6 тысячи рублей).

В марте 2021 года скупщик старых кроссовок Nike показал способ сделать из поношенной пары новую за несколько минут. На кадрах он берет с полки старые белые кроссовки Nikе Air Force, сворачивает полотенце и вставляет его внутрь ботинка для сохранения формы. После этого он покрывает мысок влажным полотенцем и аккуратными движениями проводит по нему нагретым утюгом. Тщательно прогладив обувь, он снимает с нее полотенце и «опционально» наносит на швы очищающее средство.