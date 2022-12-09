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18:59, 9 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии начали спецпроизводство по делу NEXTA

СК Белоруссии заявил о начале спецпроизводства по делу руководителей канала NEXTA

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал специальное производство по делу руководителей Telegram-канала NEXTA, которые находятся за пределами республики. Об этом в своем Telegram заявила пресс-служба ведомства.

«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении руководителей террористической организации NEXTA. Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь», — сказано в заявлении СК.

Уточняется, что под спецпроизводство попали создатель NEXTA Степан Путило и еще один участник проекта Ян Рудик. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, заговоре и других действиях, «совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем», а также других нарушениях законов республики.

Ранее стало известно о решении заочно осудить основателя Telegram-канала NEXTA. Как отметили в ведомстве, СК инициировало спецпроизводство в отношении «настоящих предателей, людей, которые нанесли огромный ущерб нашей стране».

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Кристина Есикова
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