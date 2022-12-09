Путин прилетел в Бишкек

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков анонсировал, что Путин на расширенном заседании даст оценки нынешнему этапу интеграции, определит актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС и обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.

На полях саммита у российского лидера запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, не исключается обсуждение темы «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

Также на мероприятие приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако, по утверждению Минска, говорить о двусторонней встрече с Путиным преждевременно.