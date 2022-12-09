Посол Бразилии прокомментировал позицию своей страны по конфликту на Украине

Посол Соарес: Бразилия придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису

Бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес прокомментировал позицию Бразилии по украинскому кризису. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что Бразилия придерживается нейтральной позиции относительно ситуации вокруг Украины. «Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию», — добавил Соарес. Дипломат назвал «незаконными» рестрикции в отношении России, подчеркнув их избирательность. Кроме того, по его словам, страны, которые отказались поддержать антироссийские санкции, «так или иначе страдают от этих решений».

Ранее посол РФ Алексей Лабецкий заявил, что Бразилия не откажется от своей принципиальной позиции неприятия односторонних санкций против России с приходом нового президента Луисе Инасиу Луле да Силве. При этом он отметил, что Запад будет предпринимать попытки присоединить Бразилию к своей санкционной политике.