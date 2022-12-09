Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 30 бойцов ВСУ на донецком направлении

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что входе боев также были уничтожены три бронемашины и два пикапа.

Конашенков добавил, что на южно-донецком направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции российских военных в Донецкой народной республике и в Запорожской области. До трех усиленных взводов ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.