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16:28, 9 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 30 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что входе боев также были уничтожены три бронемашины и два пикапа.

Конашенков добавил, что на южно-донецком направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции российских военных в Донецкой народной республике и в Запорожской области. До трех усиленных взводов ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

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Константин Лысяков
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