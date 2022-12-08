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12:19, 8 декабря 2022Россия

Минобороны России показало уничтожение укрытий ВСУ «Грачами»

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения укрытий ВСУ «Грачами» Су-25 ВКС

Министерство обороны России показало кадры уничтожения укрытий Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетами Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС), известных также под названием «Грачи». Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах видно, что самолеты работают на крайне малой высоте, а боевой вылет осуществляют в двойке.

Как уточнили в ведомстве, для защиты от средств противовоздушной обороны ВСУ экипажи используют специальные тепловые ловушки.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ двойкой вертолетов Ка-52 («Аллигатор»).

Марк Леонов
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