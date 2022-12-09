В ГД назвали больше всех потерявшую от антироссийской политики страну

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23:45, 9 декабря 2022Россия

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Слуцкий: Германия больше других стран Европы потеряла от антироссийской политики

Фото: Russian State Duma / Global Look Press

Лидер партии ЛДПР и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что Германия больше других стран Европы потеряла от введения антироссийской политики. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что именно Германия пожертвовала миллионами евро прибыли от разрыва бизнес-контактов с Россией, в том числе «"вылетев в трубу" с "Северным потоком 2"». «И все ради чего? Чтобы "укрепить" Украину, чья экономика сейчас находится на внешнем жизнеобеспечении?», — поинтересовался политик.

Слуцкий заявил, что разочаровался в «казавшихся когда-то надежными партнерах». По его словам, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала свою подпись под Минскими соглашениями «ширмой» для накачки украинского режима оружием и создания «антироссийского плацдарма».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время, лишь подтверждают правильность решения о начале спецоперации. Он назвал заявление Меркель абсолютно неожиданным и разочаровывающим.

7 декабря Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

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Марина Совина
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