В российском регионе установили самый высокий градусник в стране

В Мурманской области установили самый высокий градусник в России

В Мурманской области установили самый высокий градусник в России. Термометр появился на 200-метровой дымовой трубе центра энергообеспечения Кольской горно-металлургической компании (КГМК) в Мончегорске, сообщает региональный портал Kn51.ru.

«Установили архитектурную подсветку, стилизованную под градусник, отображающий температуру окружающего воздуха. Она предназначена для работы в агрессивных средах: при атмосферных осадках, ультрафиолетовом излучении», — рассказал начальник котельно-парового отделения центра энергообеспечения КГМК Евгений Веселов.

Термометр представляет собой 77-метровую световую конструкцию, увенчанную логотипом компании «Норникель», арт-объект видно из разных мест города. Данные о температуре градусник сможет получать благодаря датчикам или при помощи компьютера, настроенного на сайт Gismeteo.

До этого самым крупным в арктическом регионе считался термометр, установленный в Мурманске, — его высота составляет 65 метров.

Ранее сообщалось, что Мурманская область возглавила ежегодный рейтинг устойчивого развития регионов, которые полностью или частично входят в состав российской Арктической зоны. Регионы оценивали по их развитию в экономической, экологической и социальной сферах.