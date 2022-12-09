Польша возведет электронное заграждение на границе с Россией

Польша возведет на границе с Россией электронное заграждение на сумму 82 миллиона долларов

Погранохрана Польши подписала договор с подрядчиком на строительство на границе с Россией электронного заграждения на сумму 82 миллиона долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что подрядчиком является фирма TELBUD, базирующаяся в Познани. Протяженность заграждения составит 199 километров. Ожидается, что оно охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

«В проекте будут использоваться датчики, определяющие различные физические характеристики объектов. Это обеспечит комплексную ситуационную картину, сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме, независимо от рельефа местности и погодных условий», — рассказала погранохрана.

7 ноября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что на границе с российским анклавом уже начали строить «капитальное заграждение» из трех рядов колючей проволоки.

О строительстве сооружения в начале ноября рассказал вице-премьер страны, глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Он пояснил, что это связано с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. Уточнялось, что высота забора составит 2,5 метра, а ширина — 3 метра.