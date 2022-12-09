Россия обсудит с США «вопросы-раздражители»

Дипломаты России и США обсудят в Стамбуле «вопросы-раздражители»

В Стамбуле пройдет встреча дипломатов из России и США. Об этом сообщает диписточник ТАСС.

«Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стороны также обсудят вопросы функционирования загранучреждений.

Ранее сообщалось о возможном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Украины. Глава Турции заявил, что он собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование зерновой сделки.