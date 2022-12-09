Российская блогерша Анастасия Ивлеева призналась в участии в рекламе сыворотки Fem Fatal

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики. Размышлениями на данную тему она поделилась в новом выпуске AGENTSHOW 3.0 на платформе YouTube.

Знаменитость в беседе с блогершей Anastasiz (Анастасия Бурчуладзе) рассказала, что три-четыре года назад рекламировала товары, которые не проходили соответствующую проверку. По словам телезвезды, она не интересовалась, в каких условиях и каким образом создаются продукты, поскольку ей сразу предлагали деньги. Так, российский бренд Fem Fatal пригласил ее сделать рекламу сыворотки, в составе которой позже обнаружили антибиотик под названием тетрациклин. Известно, что данный компонент опасен для кожи, потому что вызывает раздражение и высыпания. «Наверное, этому нет оправдания, но мы как люди ответственные за аудиторию должны были как-то, где-то...», — сказала инфлюэнсерша.

После этого Ивлееву попросили извиниться за продвижение данного продукта, но она этого не сделала. «Это было зашкварно, что я отрекламировала, взяла деньги и потом не извинилась. Но потом, после этого опыта, мы начали все жестко проверять. Больше такого не повторялось», — заявила она.

В ноябре 2019 года поп-исполнительница Ольга Бузова также прорекламировала скандально известное косметическое средство. На историю обратила внимание блогерша Екатерина Конасова и призвала певицу лично проверять каждое предложение о рекламе.