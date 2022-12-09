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13:53, 9 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего депутата Яшина признали виновным в дискредитации российской армии

В Москве суд признал экс-депутата Яшина виновным в дискредитации российской армии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время идет оглашение приговора, в конце которого суд назовет наказание для Яшина. Прокурор запросил для него девять лет колонии. Он также предложил запретить подсудимому заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на четыре года после отбытия наказания.

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России Следственный комитет России возбудил 12 июля. На следующий день Яшину предъявили официальное обвинение. Он вину не признал.

По данным следствия, экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.

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Любовь Ширижик
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